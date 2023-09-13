Окупанти за добу атакували 9 областей – зведення ОВА

Російські війська минулої доби завдали ударів по дев'яти областях України.﻿ Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 середи, 13 вересня, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, по Чернігівській області за добу загарбники здійснили п'ять обстрілів, унаслідок чого пролунали 15 вибухів. Із мінометів і артилерії ворог атакував Новгород-Сіверський район. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Уточнення наслідків триває.

У Сумській області вночі та вранці зафіксовані два ворожі обстріли і п'ять вибухів. Ворог бив із мінометів по Зноб-Новгородській та Середино-Будській громадах. За попередніми даними, минулося без постраждалих, руйнувань цивільної інфраструктури немає.

Учора протягом дня російські війська обстріляли прикордоння Сумської області 36 разів – відбулися 163 вибухи. Під ударами загарбників перебували Краснопільська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська, Шалигинська, Путивльська й Миропільська громади. У Краснопільській громаді ворожим вогнем пошкоджена водонапірна башта, у Середино-Будській громаді – приватний будинок.

У ніч на 13 вересня на Сумщині збили три російських "Шахеди".

Дніпропетровську області цієї ночі та рано вранці агресор знову обстріляв із важкої артилерії, цілячись по Нікопольському району. Під ворожим ударом опинилися Нікополь, Мирівська і Марганецька громади. Обстрілами пошкоджені чотири приватні будинки, господарча споруда та газогони, люди не постраждали.

Учора за день по Нікопольському району влучили майже 20 снарядів із важкої артилерії загарбників. Під ворожим вогнем перебували теж Нікополь і Марганецька громада. Пошкоджень зазнали шість приватних будинків, чотири господарчі споруди, автомобіль і лінії електропередач.

Надвечір росіяни атакували Синельниківський район – Покровську селищну громаду. Людей не зачепило.

У Запорізькій області за минулу добу російські війська здійснили 101 обстріл. Під ворожим вогнем перебували 29 населених пунктів.

Ракетами загарбники цілили по Запоріжжю й території між Сонячним і Володимирівським. Сім обстрілів росіяни здійснили з реактивних систем залпового вогню по Новоандріївці, Малих Щербаках та Павлівці. 11 російських безпілотників атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новодарівку, Ольгівське, Степове й Малі Щербаки. Шість авіаснарядів ворога влучили по Оріхову.

Із артилерії російська армія здійснила 75 артилерійських ударів по території Залізничного, Роботиного, Червоного, Малинівки, Білогір'я, Полтавки, Степового, Кам'янського, Степногірська, Приморського, Лук'янівського й інших прифронтових міст і сіл.

В Оріховому внаслідок ворожого артобстрілу поранення дістав 49-річний місцевий житель. Постраждалому оперативно надана медична допомога. Про руйнування житлових будинків, господарчих споруд й об'єктів інфраструктури в регіоні за добу надійшли 28 повідомлень.

У Харківській області російська армія завдала по цивільній інфраструктурі та населенню прикордонних районів понад 20 артилерійських і мінометних ударів. Так, у Козачій Лопані Харківського району ворожим вогнем частково пошкоджені фасадна двоповерхова частину 63-го Державного пожежно-рятувального посту, один службовий і чотири приватні автомобілі. Постраждалих немає.

У Вовчанських Хуторах Чугуївського району внаслідок російського обстрілу пошкоджень зазнав приватний будинок. Минулося теж без постраждалих.

У Луганській області росіяни застосовують штурмову авіацію практично щодня. Учора під ворожими авіаударами опинилися Надія та Діброва. Від вогню ворожих мінометів і артилерії постраждала Білогорівка. За добу російські загарбники здійснили в регіоні 139 обстрілів, випустивши загалом 528 снарядів.

Населені пункти Донецької області росіяни обстріляли 16 разів. Для здійснення ударів загарбники застосували ракету Х-35, реактивну систему "Град", артилерію і танк. Під ворожим вогнем перебували Авдіївка, Курахове, Красногорівка, Торецьк, Часів Яр, Курдюмівка, Водяне, Зелене, Орлівка й Новоукраїнка.

Унаслідок російських обстрілів за добу в регіоні загинули троє мирних жителів, ще троє цивільних дістали поранення. Також ворожими ударами пошкоджені 12 приватних житлових будинків.

В Одеській області російські війська атакували Ізмаїльський район декількома групами ударних дронів. Є влучання, унаслідок яких пошкоджень зазнала припортова й інша цивільна інфраструктура. Ліквідація наслідків триває. Рятувальники гасять пожежу.

Станом на цей час відомо про шістьох постраждалих серед мирного населення. Усі вони доставлені до лікарні: троє – у важкому стані, решта – у середньому. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

Херсонську область за добу російська армія обстріляла 85 разів, випустивши загалом 531 снаряд. Зокрема, трьох ворожих обстрілів зазнав Херсон. По місту загарбники випустили 11 снарядів. Російські війська поцілили в райони 25 населених пунктів області, будівлю дошкільного навчального закладу в Херсонському районі, а також територію підприємства в Херсоні.

У селі Садовому Херсонської міської громади ворожим вогнем поранений 56-річний місцевий житель. Чоловікові надана меддопомога, подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

Також унаслідок російського обстрілу постраждав 20-річний працівник поліції – дістав травму передпліччя та контузію. Постраждалого госпіталізували.

У Понятівці Дарʼївської громади російські війська влучили у приватний будинок, унаслідок чого постраждав 38-річний чоловік, який перебував у сусідній оселі. У Херсоні ворожим артобстрілом поранений 55-річний чоловік.

Усього за добу в регіоні російськими загарбниками поранені четверо мирних жителів.