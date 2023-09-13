У РФ дрон атакував завод, який виготовляє продукцію для авіації – ЗМІ

Дрон атакував "Редкінський дослідний завод" у Тверській області Росії в середу, 13 вересня, стався вибух. Підприємство займається виробництвом унікальної продукції для авіації та космічної промисловості. Про це повідомили джерела у розвідці, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

Зокрема, співрозмовник у ГУР розповів про ще одну сьогоднішню атаку по об'єкту, що займається виробництвом хімічної продукції для авіаційної та космічної промисловості.

"Сьогодні також був удар по "Редкінському дослідному заводу" у Тверській області. Там виробляється децилін - авіаційне паливо. Це була атака БПЛА. Є влучання і є ураження" , - сказало джерело.

При цьому, російські Telegram-канали пишуть про те, що нібито "було пошкоджено одну порожню цистерну", а також розбито вікна найближчої будівлі на території заводу. Крім цього, росЗМІ запевняють, що постраждалих немає.

За даними росіян, атака дрона трапилась близько 4 ранку.