МЗС РФ загрожує Україні "відплатою" за атаки на Кримський міст
Прессекретарка Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова обіцяє "жорстку відповідь" та "кару" за добивання Кримського мосту. Про це вона заявила на брифінгу на Східному економічному форумі, повідомляє Українська правда.
"Кілька днів тому речник українського військового угруповання "Південь" Гуменюк (Наталія Гуменюк - ред.) заявив, що у Кримського мосту залишилося дуже мало часу. Він зазначив, що ЗСУ будуть "працювати і далі"... добивати, мабуть, міст...
[Український "режим" - ред.] не перестає доводити, що має намір продовжувати спроби піддати новим ударом виключно цивільну інфраструктуру, якою є Кримський міст. Про наслідки в Києві не замислюються. Я хотіла б нагадати, що відповідь, якщо станеться все, що вони тут наговорили, буде жорсткою. Тим, хто виношує подібні плани проти нашої країни, від кари не сховатися", – сказала вона.
Захарова помилилася, кілька разів назвавши Наталію Гуменюк чоловіком.
Вона в дусі російської пропаганди назвала удари по мосту екстремізмом з боку "загрузлого в крові українського режиму".