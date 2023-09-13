МЗС РФ загрожує Україні "відплатою" за атаки на Кримський міст

Прессекретарка Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова обіцяє "жорстку відповідь" та "кару" за добивання Кримського мосту.﻿ Про це вона заявила на брифінгу на Східному економічному форумі, повідомляє Українська правда.

"Кілька днів тому речник українського військового угруповання "Південь" Гуменюк (Наталія Гуменюк - ред.) заявив, що у Кримського мосту залишилося дуже мало часу. Він зазначив, що ЗСУ будуть "працювати і далі"... добивати, мабуть, міст...

[Український "режим" - ред.] не перестає доводити, що має намір продовжувати спроби піддати новим ударом виключно цивільну інфраструктуру, якою є Кримський міст. Про наслідки в Києві не замислюються. Я хотіла б нагадати, що відповідь, якщо станеться все, що вони тут наговорили, буде жорсткою. Тим, хто виношує подібні плани проти нашої країни, від кари не сховатися" , – сказала вона.

Захарова помилилася, кілька разів назвавши Наталію Гуменюк чоловіком.

Вона в дусі російської пропаганди назвала удари по мосту екстремізмом з боку "загрузлого в крові українського режиму".