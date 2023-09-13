У ЄС планують продовжити тимчасовий захист для українців

Європейська комісія запропонує продовжити тимчасовий захист для українських громадян, які отримали такий статус у ЄС у зв’язку з повномасштабною війною РФ проти України. Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила у своєму щорічному зверненні "Про становище Європейського Союзу", повідомляє Європейська правда.

Фон дер Ляєн зазначила, що чотири мільйони українців знайшли притулок у ЄС після початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Ми гарантували, щоб у них був доступ до житла, охорони здоров’я, ринку праці та до багато чого іншого. Це була відповідь Європи на клич історії. Тож я пишаюся оголосити, що комісія запропонує продовжити наш тимчасовий захист для українців у ЄС. Наша підтримка України триватиме" , – сказала глава Єврокомісії.

Дія директиви про тимчасовий захист українських біженців спливає в березні 2024 року.

Тимчасовий захист дозволяє біженцям отримати доступ до державного медичного страхування, освіти або ринку праці.