Маск розповів, за якої умови увімкнув би Starlink в Криму для ЗСУ

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що обмеження роботи супутникового інтернету Starlink поблизу тимчасово окупованого Криму було пов’язане з санкціями проти Росії. Про це він сказав на технологічній конференції All-In Summit у Лос-Анджелесі, коментуючи інформацію про зрив планованої ЗСУ атаки на російський флот, повідомляє Укрінформ.

"Коли це сталося, регіон Криму був вимкнений. А причиною тому були санкції США проти Росії" , - заявив Маск.

За його словами, через санкції проти РФ компанія не мала спеціального дозволу від уряду США на підключення регіону Криму до Starlink.

При цьому Маск стверджує, що якби отримав "зелене світло" від президента США на підключення Starlink у Криму, то зробив би це.

Як повідомлялося, у новій біографії Маска, написаній Вальтером Айзексоном, стверджується, що Маск наказав відключити Starlink поблизу Криму минулого року, щоб зірвати українську атаку на військово-морський флот РФ. Маск нібито боявся, що РФ відповість на цю атаку ядерною зброєю.

Згодом мільярдер заявив, що не давав завдання своїм фахівцям вимкнути супутникову мережу Starlink біля узбережжя окупованого Криму, оскільки вона там не працювала.