Німеччина відправила в Україну ще 20 БМП Marder
Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли два танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder модифікації 1A3. Про це свідчать оновлені дані на сайті уряду Німеччини про військову допомогу, надану Україні, повідомляє Європейська правда.
Згідно з повідомленням, до нового пакета допомоги увійшли:
- 20 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами;
- 3 000 снарядів калібру 155 мм;
- два танки для розмінування Wisent 1;
- матеріали для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів;
- 1 система спостереження супутникового зв'язку;
- 2 мобільні антенно-щоглові системи;
- 10 систем виявлення дронів;
- сідельний тягач 8x8 HX81 і 4 напівпричепи;
- 5 вантажопідйомних машин 8x8;
- 9 одиниць автомобільної техніки;
- 3 карети швидкої допомоги;
- 1,5 млн набоїв до вогнепальної зброї.