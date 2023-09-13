Єврокомісія про членство України в ЄС: Вступ ґрунтується на заслугах

Україна досягла великих успіхів на шляху приєднання до Європейського Союзу після отримання статусу кандидата, але повний вступ у ЄС є процесом, що ґрунтується на заслугах. Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила у своєму щорічному зверненні "Про становище Європейського Союзу", повідомляє Європейська правда.

"Ми знаємо, що це нелегкий шлях. Вступ до ЄС ґрунтується на заслугах – і комісія завжди буде відстоювати цей принцип. Це вимагає наполегливої праці та лідерства" , – сказала фон дер Ляєн.

"Ми бачимо, яких великих успіхів досягла Україна з моменту надання їй статусу кандидата. І ми бачимо рішучість інших країн-кандидатів у проведенні реформ" , – додала президентка ЄК.

Фон дер Ляєн також нагадала, що Єврокомісія запропонувала додаткові 50 мільярдів євро протягом чотирьох років на інвестиції та реформи в Україні.