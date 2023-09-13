Кім Чен Ин побажав Путіну перемоги на війні з Україною

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин підняв келих за здоров'я свого російського колеги "товариша" Володимира Путіна і заявив, що "упевнений в успіху Росії" в проведенні так званої "СВО", тобто у війні проти України, повідомляє Українська правда.

Кім Чен Ина цитують російські медіа.

"Глибоко переконаний: героїчна російська армія і народ блискуче успадкували традиції перемоги, впевнено продемонструють безцінні чесноти честі на двох фронтах: СВО і побудова сильної держави" , – сказав Кім, виголошуючи тост.

Північнокорейський диктатор похвалив Путіна і підняв келих за його здоров'я.

За словами Кім Чен Ина, Росія "піднялася для захисту свого суверенітету і безпеки".

Диктатор з КНДР заявив, що "російська армія і народ неодмінно здобудуть велику перемогу у священній боротьбі за покарання великого зла, яке претендує на гегемонію і живить експансіоністську ілюзію".

Він заявив, що хоче розвивати відносини з РФ і підтримує всі рішення Путіна: "Я сподіваюся, що ми завжди будемо разом у боротьбі проти імперіалізму".

За його словами, зараз для КНДР "найпершим пріоритетом є відносини з РФ".