"Інвестняні" для бізнесу: Зеленський підписав зміни до закону

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні", відомого як "закон про інвестнянь", свідчать дані на сайті Верховної Ради, повідомляє ЛігаБізнес.

Документ запроваджує нову форму державної підтримки, а саме часткову компенсацію вартості будівництва об'єктів суміжної інфраструктури.

Також тепер інвестору надається можливість розпочати реалізацію проєкту до укладання спеціального інвестиційного договору та внести інвестиції на передпроєктні роботи в обсязі 25% від вкладень.

Зменшено граничний розмір інвестицій та зобов'язання щодо створення нових робочих місць. Це дозволить залучити не тільки великих, а й середніх інвесторів.

Інвесторам розширили термін доопрацювання документів без повернення повного пакета документів після подання заявки на інвестиційний проєкт.

На кінець 2021 року офіс "інвестнянь" отримав від потенційних інвесторів заявок на $2 млрд. Більшість цих проєктів так і не було реалізовано через початок повномасштабної війни.