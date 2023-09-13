Лавров: РФ та Китай відмовляться від санкції проти Північної Кореї

Москва і Пекін відмовляться від санкцій щодо Північної Кореї, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. За його словами, санкції "запроваджувалися в геть іншій геополітичній обстановці", повідомляє Радіо Свобода.

Заява пролунала після зустрічі лідера Північної Кореї Кім Чен Ина з президентом РФ Володимиром Путіним.

Міжнародні санкції проти КНДР за розвиток ядерної та ракетної програми запроваджувалися Радою безпеки ООН, Китай та Росія його постійні члени. Країни Заходу неодноразово підозрювали, що Росія й Китай можуть порушувати санкційний режим, за який самі голосували.

Пекін заяву Лаврова наразі не коментував. Російське МЗС 13 вересня анонсувало поїздку до Москви голови китайського Міністерства закордонних справ Вана І.

13 вересня Кім Чен Ин, який перебуває в Росії, заявив, що КНДР хоче розвивати відносини з Москвою, оскільки завжди підтримувала "всі рішення президента Путіна й уряду Росії".

На офіційному обіді на свою честь Кім запропонував﻿ випити "за товариша Володимира Володимировича Путіна" і "висловив упевненість у перемозі армії та народу Росії над "зборищем зла", що має ілюзію про гегемонію".

КНДР одна з двох країн, разом із Сирією, які відкрито підтримують Москву у війні з Україною. До повномасштабного вторгнення 2022 року Північна Корея посідала третє місце у світі за кількістю введених проти неї міжнародних санкцій. Тепер – четверте, її та Сирію з Іраном випередила Росія.

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