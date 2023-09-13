В "Укренерго" спрогнозували, чи вистачить електроенергії у вересні та жовтні

Ситуація в енергосистемі України стабілізувалася у зрівнянні з останніми спекотними тижнями серпня, коли "Укренерго" було змушено брати аварійну допомогу з європейських країн.﻿ Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"На вересень і жовтень ми не прогнозуємо якихось проблем з покриттям споживання. Електроенергії зараз вистачає в системі. Звісно, якщо в ці місяці не буде масованих обстрілів" , - сказав він.

Водночас ризик масованих обстрілів енергетичних об’єктів залишається високим. Про це свідчать дані ГУР Міноборони та ППО.

"На жаль, ми маємо негативний досвід минулої зими, але це дає нам змогу підготуватися до можливих російських атак. Ми всі - і ППО, і енергетики, і українці - знаємо чого чекати від ворога" , - сказав голова "Укренерго".

За його словами, українці перші в світі мають винайти конструкції, які захищають електричне обладнання від ракет та дронів.