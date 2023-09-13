РФ зміцнює "третю лінію" оборони у Запорізькій області – Федоров

Російські окупанти посилюють оборону на "третій лінії" у Запорізькій області. Риють нові траншеї і завозять колишніх в'язнів. Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як зазначив Федоров, окупанти риють нові траншеї, посилюють оборонні споруди неподалік лінії фронту у Пологівському районі.

Росіяни займають будинки, а також розставляють нову техніку у селах неподалік Токмака. У самому місті влаштували блокпости і розмістили протитанкові їжаки.

Також російські військові захоплюють нові бази відпочинку на Азовському узбережжі, влаштували місце базування гелікоптерів у Бердянську та завозять колишніх в'язнів для атак на Роботино та утримання фронту.