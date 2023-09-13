Румунський прем'єр закликав не турбуватись через уламки дронів

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, коментуючи знайдені на території країни уламки дронів, закликав не турбуватись, зазначивши, що жодної небезпеки немає, повідомляє Європейська правда.

Чолаку запевнив, що ситуація знаходиться під контролем і що для держави є нормальним вжиття певних заходів.

"Ніхто на нас не нападає, люди. Давайте заспокоїмо населення, ми всі божеволіємо… Ніхто на нас не нападає" , – сказав він.

Румунський прем’єр зауважив, що на території країни впали уламки дрона, який збила українська армія, і в них не було вибухівки.

Раніше стало відомо, що у районі румунських сіл Нуфарул і Вікторія поблизу кордону з Україною знайдено фрагменти, які, ймовірно, є частиною безпілотника. Територія, де знайшли уламки, розташована за 14 кілометрів від кордону, більш ніж за 20 кілометрів від порту Ізмаїл.