Нацгвардійці знищили новітній російський танк на Херсонському напрямку
На Херсонському напрямку нацгвардійці знищили новітній російський танк Т-90 "Прорив", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії у Facebook.
Повідомляється, що бійці 11-ї бригади ім. М. Грушевського нанесли точне вогневе ураження ворожому танку, після чого боєкомплект танку здетонував і йому відірвало башту.
"Не врятували навіть мішки із землею, якими окупанти обкладають новітню техніку для додаткового захиту.
Ми продовжуємо боротьбу, щоб захистити нашу державу та повернути волю нашому народу. Ми переможемо в цій війні й повернемо нашу землю вільною та незалежною".