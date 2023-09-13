Судно знищено: фото корабля "Мінськ" після атаки ЗСУ

У соцмережах з’явилося фото великого десантного корабля "Мінськ", з якого експерти роблять висновок про те, що корабель не підлягає відновленню, повідомляє Українська правда.

Telegram-канал "Крымский ветер" опублікував фото з сухого доку Корабельної бухти Севастополя, яке надіслав каналу підписник.

Ресурс Oryx на підставі цього фото зробив висновок, що десантний корабель класу "Ропуха" "Мінськ" був знищений, а не просто пошкоджений.

Судчи з фото, на кораблі вигоріло все, що вище палуби.