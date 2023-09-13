У Чехії вважають, що захід має бути готовий до тривалої війни в Україні

Країни заходу мають буди готовими до того, що війна в Україні буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив головнокомандувач чеських військових Карел Ржегка Reuters.

За його словами, деякі західні чиновники занепокоєні нібито повільним контрнаступом українських військових. Однак сам Ржегка так не вважає, він розуміє важливість повільних бойових дій.

"Так виглядає військовий наступ. Це не схоже на фільм про Другу світову війну. Це потребує часу" , - сказав він.

Він зауважив, що Україна розпочала свій контрнаступ у червні й наразі захопила лише близько дюжини невеликих сіл, хоча за останні тижні ЗСУ і пробили лінію оборони РФ.

"У загальній картині я думаю, що наразі в жодної зі сторін немає спроможності досягти своїх кінцевих заявлених цілей найближчим часом. Це триватиме не кілька тижнів, це триватиме, мабуть, довго. І важливо, щоб ми підтримували українців ще довго" , - сказав Ржегка.

Також він нагадав, що Чехія надала Україні велику кількість боєприпасів, крім того, країна шукає інші способи збільшити розмір цієї допомоги.

"Повірте мені, ми переглядаємо різні сховища, плани та концепції та намагаємося визначити, що ще ми можемо надати. У нас все ще є деякі, в тому числі важке обладнання" , - підкреслив Ржегка.

Допомога Україні від Чехії

Нещодавно повідомлялось, що уряд Чехії розробляє спеціальну програму з добровільного повернення біженців до України.

Також Чехія готова допомогти Україні реалізувати кілька пунктів "формули миру", спрямованої на припинення війни з Росією.

Вчора прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що війна в Україні може зайти в глухий кут або заморозитися. А шанси на швидке її закінчення "стають дедалі меншими".

Контрнаступ ЗСУ на півдні України

В останні місяці ЗСУ посилили наступ у Запорізькій області, бої йдуть одразу на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському.

Західні ЗМІ повідомляли, що українські бійці прорвали першу лінію оборони окупантів на півдні. Згідно з даними Генштабу, українські військові продовжують наступальні дії на схід та південь від звільненого Роботиного.

При цьому британська розвідка припускає, що Росія перекинула до Роботиного підрозділи з інших напрямків. Це може послабити її наступ інших ділянках фронту.