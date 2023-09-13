Удар по Севастополю: в ЗМІ повідомили, яку зброю використала Україна

Україна використала для удару по Севастопольському судоремонтному заводу та штабу Чорноморського флоту РФ британські крилаті ракети Storm Shadow, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляють українські та західні джерела з посиланням на Sky News.

Російський підводний човен і військовий корабель були пошкоджені під час обстрілу Севастопольської верфі — потенційно найбільшого удару по російських морських цілях війни. Українське та західне джерела повідомили, що були розгорнуті британські крилаті ракети Storm Shadow.

Росія заявила, що по об'єкту було випущено 10 крилатих ракет, сім з яких були збиті засобами протиповітряної оборони. Також було зірвано атаку трьох безпілотних човнів.

Україна підтвердила, що завдала ударів по російських військово-морських цілях і портовій інфраструктурі в анексованому Севастополі, але офіційно не повідомила в який спосіб.

На початку року Великобританія передала Збройним силам України ракети Storm Shadow з дальністю стрільби понад 150 миль.

Нагадаємо, за даними української розвідки, в окупованому Севастополі внаслідок нічної атаки у середу, 13 вересня, було уражено великий десантний корабель, а також підводний човен російських ВМС.

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