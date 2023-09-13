В Чорному морі Сили оборони Півдня знищили російський катер
В Чорному морі Сили оборони Півдня знищили ворожий патрульний катер "Тунець", повідомляє Українська правда.
Про це говорить повідомлення ВМС ЗСУ.
"В північно-західній частині Чорного моря Силами оборони Півдня знищено ще один ворожий катер типу КС-701 "Тунець".
Зазвичай такий катер використовують для патрулювання.
Передісторія:
- В ніч на 13 вересня ракетним ударом у Севастополі було знищено російський великий десантний корабель "Мінськ", також ураження зазнав підводний човен "Ростов-на-Дону".