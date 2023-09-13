Стефанішина проведе зустріч з генсеком НАТО у Брюсселі

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у четвер зустрінеться з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомили у пресслужбі Північноатлантичного альянсу.

"У четвер 14 вересня 2023 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийматиме віцепрем’єр-міністерку України Ольгу Стефанішину у штаб-квартирі НАТО", – зазначають в анонсі.

Спілкування зі ЗМІ не планується.

Як відомо, за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі влітку 2023 року лідери Альянсу погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

Крім того, започаткували Раду Україна-НАТО. Окрім першого засідання на полях саміту, її також скликали на прохання Києва після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи.

Також на полях саміту країни G7 погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Стефанішина вважає, що Україна не отримала більшого на вільнюському саміті НАТО, оскільки лідери країн Альянсу не ризикнули взяти на себе занадто велику відповідальність.

Віцепрем’єрка заявила також, що Україна буде готова до членства в ЄС за 2 роки, а до вступу в НАТО – навіть раніше.