Росіяни поширюють фейки про нібито підготовку теракту Україною в Умані

Росія через свої пропагандистські ресурси розповсюджує фейк про те, що Україна начебто готує теракт в Умані 15 вересня проти паломників-хасидів, щоб потім звинуватити в цьому Росію, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Центр протидії дезинформації.

"Ворожі ресурси поширюють інформацію, нібито "київський режим" планує влаштувати теракт в Умані, де 15 вересня зберуться десятки тисяч прочан-хасидів для святкування Рош га-Шана" , — йдеться в повідомленні.

За словами пропагандистів, після Україна начебто планує звинуватити Росію у "злочинах проти людяності".

"Центр протидії дезінформації закликає не піддаватися на ворожі маніпуляції, реагувати на сигнали повітряної тривоги, дотримуватись правил безпеки й довіряти лише джерелам верифікованої інформації. Поширюючи подібні фейки ворог намагається створити собі інфоалібі для майбутніх терактів на території України" , — підкреслили в ЦПД.

Раніше в Держслужбі України з питань етнополітики та свободи совісті повідомляли, що про готовність прийняти понад 30 тис. хасидів поінформували представники Уманської та Черкаської й обласної влади, силових структур, прикордонники, дипломати й митники.

Як повідомлялось, станом на ранок 13 вересня до Умані приїхали вже 11 тисяч паломників-хасидів.