У ГУР сказали, чи зможуть окупанти відновити уражені в Севастополі корабелі

Російські окупанти, ймовірно, не зможуть відремонтувати підводний човен і корабель, які були пошкоджені під час сьогоднішнього нічного удару по бухті Севастополя, повідомляє Ділова столиця.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Це значні ураження. Можна зараз говорити, що, з великою ймовірністю, відновленню (підводний човен та корабель, — "ДС") не підлягають" , — зазначив Юсов.

Нагадаємо, за даними української розвідки, в окупованому Севастополі внаслідок нічної атаки у середу, 13 вересня, було уражено великий десантний корабель, а також підводний човен російських ВМС.

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам "за блискучу роботу".

Пізніше стало відомо, що Україна використала для удару по Севастопольському судоремонтному заводу та штабу Чорноморського флоту РФ британські крилаті ракети Storm Shadow.