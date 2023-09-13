Аналітика ЄС показала, що для продовження заборони експорту з України немає підстав

Продовження заборони експорту аграрної продукції з України до п'яти держав ЄС поглибить проблеми і європейських, і українських фермерів, тому Київ наполягає на її скасуванні, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив торговий представник України Тарас Качка після засідання "зернової" платформи у Брюсселі.

13 вересня відбувалось 9-те засідання Спільної координаційної платформи з питань експорту та транзиту української аграрної продукції, у якому беруть участь профільні директорати Єврокомісії та сусідні з Україною держави-члени ЄС.

"На засіданні Єврокомісія представила аналітику прогноз імпорту до ЄС актуалізований по врожаю цього року. І за цими прогнозами, за маркетинговий сезон 2023-2024 року країни ЄС маю імпортувати 17 млн тонн кукурудзи, і це набагато більше ніж ми будь-коли експортували. Щодо пшениці ми почули, що ЄС бачить конкурентами на зерновому ринку Україну і Росію, тобто тут питання не тільки щодо нашого зерна", – розповів торгпред.

За словами Качки, Україна на засіданні наполягала на скасуванні заборони, оскільки для її існування "немає жодного аргументу".

"Так, у європейських фермерів є проблеми, але заборона не вирішує ці проблеми, а лише їх створює. Достатньо згадати, що нас 6 місяців нема на ринку Польщі та усіх 5 країн, де запроваджена заборона, а їхні проблеми не зникають. Отже, це не наш вплив", – зауважив він.

Торгпред зазначив, що глобальна ціна на пшеницю падає стрімко, але цей тренд не пов’язаний з Україною.

"Сама заборона була неправильна, і юридично помилкова, і всі опинилися у глухому куті. Проблеми польських фермерів не вирішені, але й шляхів вирішення заборона не дає. Тому, спираючись на дані Єврокомісії, ми бачимо, що жодних підстав для нової заборони після 15 вересня немає", – підкреслив Качка.

Раніше у Єврокомісії спростували послу України звістки про нібито подану пропозицію продовжити тимчасові обмеження на імпорт української агропродукції, які мають завершитися 15 вересня.

Перед цим польське RMF24 повідомило, що Гагер вніс пропозицію про те, щоби продовжити після 15 вересня тимчасову заборону на імпорт окремих видів української агропродукції, як вимагають Польща та Угорщина.

Як відомо, Україна виступає проти продовження обмежень і наполягає, що одностороннє продовження заборони порушить правила спільного ринку та Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував звернення до арбітражу СОТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна.