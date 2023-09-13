Бразилія розглядає можливість виходу з Міжнародного кримінального суду. Раніше він видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр юстиції та громадської безпеки Бразилії Флавіо Діно, повідомляє Correio Braziliense.

За його словами, "важливі" країни не приєдналися до організації.

"Президент Лула де Сільва правильно попередив, що існує дисбаланс, за якого деякі країни дотримуються юрисдикції Міжнародного кримінального суду, а інші ні, наприклад, США, Китай та інші важливі країни" , - сказав міністр.

Він уточнив, що в якийсь момент бразильська дипломатія може переглянути свою прихильність до цієї угоди, оскільки такої рівності між народами не було.

"Це було попередження президента. Звичайно, бразильська дипломатія знатиме, як це оцінити" , - додав Діно.

Що міністр думає про арешт Путіна

Міністр підкреслив, що "дисбаланс" може призвести до нав'язування волі одних країн іншим. Також глава юстиції заявив, що можливий арешт Путіна буде "рішенням політичного характеру".

"Якби така ситуація виникла, то було б необхідно провести аналіз того, чи був би дотриманий цей міжнародний договір з урахуванням цієї конкретної обставини, за якої великі країни планети не приєдналися до МКС" , - сказав міністр.

Діно також заявив, що всі країни, які входять до складу Організації Об'єднаних Націй, повинні переглянути Римський статут.

Що цьому передувало

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей. Таким чином, усі країни, які ратифікували Римський статут, мають заарештувати російського диктатора, якщо він відвідає їхні держави.

Нещодавно президент Бразилії пообіцяв не арештовувати Путіна у разі його візиту до країни.

Потім Лула де Сільва сказав, що судова система Бразилії буде вирішувати, чи потрібно арештовувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо він відвідає саміт G20, який пройде в цій державі наступного року.