Кулеба про ATACMS та Taurus для України: остаточні рішення не ухвалені

Рішення щодо отримання Україною американських далекобійних ракет ATACMS та німецьких далекобійних ракет Taurus остаточно не прийняте, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі нацонального телемарафону.

За його словами, наразі триває активна робота над тим, щоб Україна отримала дане озброєння. Він зауважив, що по обох напрям є просування у перемовинах, однак не розкрив деталі.

"По обох трекам є просування вперед. Але остаточні рішення у Берліні та Вашингтоні ще не ухвалені" , - сказав Кулеба.

Далекобійні ракети від Заходу для України

Нагадаємо, що Україна вже тривалий час закликає Німеччину передати ракети "Таурус", які мають дальність дії понад 500 км, та запускаються з винищувачів. Канцлер ФРН Олаф Шольц неодноразово давав зрозуміти, що Берлін діятиме лише спільно зі Штатами щодо постачання озброєння.

Україна вже отримала від Великої Британії та Франції крилаті ракети Storm Shadow та Scalp, аналогічні німецьким Taurus.

Зазначимо, що Вашингтон поки що утримуються від відправки в Україну своїх далекобійних ATACMS. При цьому днями відразу кілька західних видань повідомляли, що Штати, швидше за все, передадуть ці ракети. У понеділок Reuters писало з посиланням на кількох американських чиновників, що адміністрація Джо Байдена близька до ухвалення рішення про схвалення передачі Україні ракет великої дальності, начинених касетними боєприпасами.

Як заявив нещодавно керівник адміністрації президента України Андрій Єрмак, обговорення щодо ATACMS просуваються, але при цьому не повідомив подробиць.

Додамо, що 11 вересня до Києва здійснила візит голова МЗС Німеччини Анналена Бербок. Її український колега Дмитро Кулеба після зустрічі з нею наголосив на прискоренні надання далекобійних ракет "Таурус".