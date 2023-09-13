Зеленський назвав пріоритети бюджету на 2024 рік

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на фінансування оборон і безпеки наступного року мають закласти у бюджеті щонайменше 1 трильйон 600 мільярдів гривень, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення Зеленського за 13 вересня.

"Фінансування оборони та безпеки буде щонайменше на рівні цього року. Тобто 1 трильйон 600 мільярдів гривень щонайменше. Наступного року ми додаємо значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс, на виробництво зброї в Україні, і на дрони.

При чому і на купівлю того, що потрібно закордоном і на українське виробництво – плюс майже 100 мільярдів гривень цілеспрямовано на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром. Та на українську армію дронів, яка показує дуже хороші, яскраві результати".

За словами президента, ще щонайменше 469 мільярдів гривень буде спрямовано на соціальні видатки, будуть також додаткові кошти на систему охорони здоров’я – плюс 24 мільярди до видатків цього року. Також закладають кошти на цифровізацію у системі освіти.

Крім того, Зеленський повідомляє, що доручив прем’єр-міністру підготувати основу для того, щоб у першому півріччі 2024 року підняти мінімальну заробітню плату.