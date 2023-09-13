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В РФ заявили про збиття трьох безпілотників над прикордонними областями

В РФ заявили про збиття трьох безпілотників над прикордонними областями
Фото: google maps

В РФ заявили про начебто збиття українського безпілотника над Білгородською областю і ще двох – над Брянською, повідомляє Українська правда.

﻿Про це повiдомляють Міноборони Росії, губернатор Брянської області Богомаз, губернатор Бєлгородської області Гладков.

У російському міноборони повідомили, що збили український безпілотник над територією Білгородської області. Ще два близько 22 години (за російським часом) збили над Брянською областю.

Передісторія:

  • У ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок ракетного удару було пошкоджено два кораблі.

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