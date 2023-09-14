Кім Чен Ин запросив Путіна до КНДР, президент РФ "з радістю" прийняв запрошення – ЗМІ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запросив президента РФ Володимира Путіна відвідати Пхеньян у "зручний час", за даними ЗМІ, російський диктатор "з радістю прийняв запрошення", повідомляє Українська правда.

Державний мовник КНДР KCNA повідомляє, що, крім того, що Путін прийняв запрошення Кіма, він ще й висловив "готовність незмінно продовжувати історію і традиції російсько-корейської дружби".

За повідомленням KCNA, Кім попрощався з Путіним і вирушив до "наступного пункту призначення". У ЗМІ не уточнили, куди саме він поїде далі.

13 вересня російський диктатор Володимир Путін зустрівся з північнокорейським колегою Кім Чен Ином на космодромі "Восточный" на Далекому сході РФ для переговорів.

Кім Чен Ин підняв келих за здоров'я свого російського "товариша" Путіна і заявив, що "упевнений в успіху Росії" в проведенні так званої "СВО", тобто у війні проти України.