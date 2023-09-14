Пентагон відправляє в Україну інспекторів для моніторингу використання допомоги США

Пентагон створює нову команду в Україні для моніторингу американської допомоги Києву у сфері безпеки, оскільки все більше законодавців-республіканців закликають до посилення контролю за використанням цих коштів, повідомляє Українська правда.

Генеральний інспектор Міністерства оборони США повідомив, що високопоставлений представник США розпочав роботу в Україні наприкінці серпня, а до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу.

Команда, що базуватиметься в посольстві США в Києві, здійснюватиме моніторинг американської допомоги, яка з початку роботи адміністрації Байдена склала понад 43,7 мільярда доларів.

За словами речниці генерального інспектора Меган Рід, це буде перший випадок, коли співробітники інспекції перебуватимуть в Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.