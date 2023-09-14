Генштаб: За добу окупанти втратили 620 військових, субмарину та корабель
За минулу добу Росія втратила приблизно 620 своїх військових, підводний човен, корабель, а також 42 артилерійські системи, 47 безпілотників та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 270 970 (+620) осіб,
- танків − 4 599 (+15) од,
- бойових броньованих машин − 8 810 (+18) од,
- артилерійських систем − 5 944 (+42) од,
- РСЗВ − 769 (+3) од,
- засобів ППО − 517 (+0) од,
- літаків − 315 (+0) од,
- гелікоптерів − 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 697 (+47) од,
- крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
- кораблів/катерів − 20 (+1) од,
- підводних човнів − 1 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 8 458 (+14) од,
- спеціальної техніки ‒ 889 (+5) од.