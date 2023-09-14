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Генштаб: За добу окупанти втратили 620 військових, субмарину та корабель

Генштаб: За добу окупанти втратили 620 військових, субмарину та корабель
Фото: Andrew Butko

За минулу добу Росія втратила приблизно 620 своїх військових, підводний човен, корабель, а також 42 артилерійські системи, 47 безпілотників та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 270 970 (+620) осіб,
  • танків − 4 599 (+15) од,
  • бойових броньованих машин − 8 810 (+18) од,
  • артилерійських систем − 5 944 (+42) од,
  • РСЗВ − 769 (+3) од,
  • засобів ППО − 517 (+0) од,
  • літаків − 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 697 (+47) од,
  • крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 20 (+1) од,
  • підводних човнів − 1 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 8 458 (+14) од,
  • спеціальної техніки ‒ 889 (+5) од.

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