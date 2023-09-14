У Китаї спростували заборону iPhone для чиновників

Китай не ухвалював жодних законів чи правил, які б забороняли використання iPhone чи будь-якого іншого іноземного бренду смартфонів. Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нінг, повідомляє Укрінформ.

"Ми завжд ﻿﻿ и були відкриті до іноземних компаній та запрошуємо їх скористатися можливостям та розділити плоди економічного розвитку Китаю" , - сказала Нінг.

Водночас вона додала, що знає про "багато статей у ЗМІ про інциденти із безпекою на iPhone від Apple", і що Китай "приділяє значну увагу інформації та кібербезпеці".

Раніше з’явилася інформація, що Китай наказав чиновникам центральних урядових відомств і установ не використовувати iPhone та інші пристрої Apple для роботи й не приносити їх в офіси.

Загалом Китай уже понад десять років намагається зменшити залежність від іноземних технологій, закликаючи державні афілійовані компанії, такі як банки, перейти на місцеве програмне забезпечення та сприяти внутрішньому виробництву мікросхем.

Пекін активізував цю кампанію в 2020 році, коли його лідери запропонували так звану модель зростання "подвійної циркуляції", щоб зменшити залежність від закордонних ринків і технологій.

У травні, на тлі посилення розбіжностей зі Сполученими Штатами, Китай закликав великі державні корпорації і підприємства активізувати зусилля для досягнення самостійності в технологіях.