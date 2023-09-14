На Херсонщині через обстріл загинула дитина, 3 людей поранено

Внаслідок нічного обстрілу села Новодмитрівка Херсонської області загинув 6-річний хлопчик та дістав поранення його 13-річний брат, також поранені троє сусідів, які намагались допомогти дітям, але потрапили під повторний обстріл. Про це заявили в Херсонської обласній прокуратурі, повідомляє Українська правда.

Прокуратура повідомляє, що після 00:00 окупанти з артилерії обстріляли село Новодмитрівка Білозерської громади. Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та його території.

Травми несумісні із життям отримав 6-річний хлопчик. У важкому стані до лікарні госпіталізований його брата 13-ти років. Також поранення дістали троє сусідів, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий вогонь.

Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди.