РФ заблокувала частину Чорного моря: Болгарія обговорює реакцію з НАТО

Болгарія веде переговори з союзниками по НАТО про те, як реагувати на часткову блокаду Росією своєї чорноморської виключної економічної зони. Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев в інтерв'ю виданню Euractiv, повідомляє Європейська правда.

Росія оголосила частину болгарської економічної зони в Чорному морі закритою для судноплавства до кінця вересня через військові навчання в цьому районі, сказав Тагарев. Він додав, що Болгарія вважає ці дії провокацією.

"Болгарія обговорює відповідь на ці провокації – як самостійно, так і з нашими союзниками по НАТО" , – сказав Тагарев у середу.

На запитання Euractiv, чи розробила Болгарія сценарії на випадок нападу Росії на вантажні судна, що прямують з українських портів через болгарські води або економічну зону в Чорному морі, в Міністерстві оборони відповіли, що таких сценаріїв немає.

"На цей момент не існує безпосереднього ризику або загрози нападу на торгове судно, що прямує в територіальному морі країни-члена НАТО" , – заявили у міністерстві.

"Ці води перебувають під суверенітетом кожної прибережної держави і є частиною державної території. Напад у територіальному морі може розглядатися як напад на Республіку Болгарія і НАТО в цілому" , – додали в міністерстві.

Там зазначили, що військово-морські сили Болгарії, Румунії і Туреччини посилили пильність, продовжуючи виконувати завдання власними силами і засобами щодо забезпечення безпеки торгових суден, які проходять через Чорне море.

У міністерстві також заявили, що додаткові заходи щодо забезпечення безпеки судноплавства в економічних зонах "можуть бути забезпечені тільки діями НАТО, відповідно до Статуту ООН і міжнародного морського права, скоординованими з іншими партнерами в регіоні".

"Болгарська позиція щодо безпеки в Чорному морі завжди ґрунтувалася на принципі союзницької солідарності, союзницьких дій і союзницьких гарантій в рамках НАТО. При прийнятті такого союзницького рішення Болгарія зробить свій внесок відповідно до своїх можливостей" , – йдеться в позиції країни щодо дій Росії в Чорному морі.

Відповідаючи на питання, чи можуть бути скоординовані маршрути вантажних суден, що перевозять зерно через економічну зону Болгарії в Чорному морі, в міністерстві заявили, що для цього немає юридичних підстав.