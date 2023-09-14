У британському Міноборони оцінили відмову України від російського палива на АЕС

У Міноборони Британії прокоментували перше в історії України завантаження української АЕС неросійським ядерним паливом, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в четвер.

У міністерстві підкреслили, що 10 вересня 2023 року українська компанія "Енергоатом" оголосила про успішне завантаження реактора Рівненської атомної електростанції (АЕС) паливом західного виробництва.

"Усі українські АЕС мають реактори радянської конструкції, і до лютого 2022 року Україна залежала від Росії у постачанні ядерного палива. Після повномасштабного вторгнення Росії Україна прискорила реалізацію планів диверсифікації поставок" , – йдеться в огляді.

Оскільки ядерна енергія забезпечує приблизно половину української електроенергії, успіх "Енергоатому" у пошуку та встановленні західного палива є важливим етапом у довгостроковому відриві України від Росії, вплив якої на енергопостачання України значно зменшився, зазначили британські аналітики.

Міністр енергетики Герман Галущенко 10 вересня повідомив, що на українській АЕС вперше завантажили паливо Westinghouse, яке виробляли спільно з "Енергоатомом". Раніше відповідне паливо виготовляла лише у Росії компанія "ТВЕЛ".