Close button

У ЗСУ пояснили важливість повернення "вишок Бойка" під контроль України

У ЗСУ пояснили важливість повернення "вишок Бойка" під контроль України
Фото: t.me/DIUkraine

Завдяки поверненню "вишок Бойка" Україна позбавила російських окупантів можливостей спостерігати за надводною обстановкою. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Ми позбавили російських окупантів можливостей спостерігати за надводною обстановкою, викривати її, позбавили їх апаратури стеження, можливості не тільки бачити, а й направляти і розгортати іншу технічну базу", - сказала Гуменюк. 

Вона підкреслила, що зараз це також потужний морально-психологічний сигнал, який підкреслює просування Сил оборони навіть по воді.

Раніше підрозділи Головного управління розвідки Міноборони провели спецоперацію, унаслідок якої повернули під контроль України так звані вишки Бойка - бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі.

Новини

Популярні теми форуму

analytics