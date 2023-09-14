У ЗСУ пояснили важливість повернення "вишок Бойка" під контроль України
Завдяки поверненню "вишок Бойка" Україна позбавила російських окупантів можливостей спостерігати за надводною обстановкою. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.
"Ми позбавили російських окупантів можливостей спостерігати за надводною обстановкою, викривати її, позбавили їх апаратури стеження, можливості не тільки бачити, а й направляти і розгортати іншу технічну базу", - сказала Гуменюк.
Вона підкреслила, що зараз це також потужний морально-психологічний сигнал, який підкреслює просування Сил оборони навіть по воді.
Раніше підрозділи Головного управління розвідки Міноборони провели спецоперацію, унаслідок якої повернули під контроль України так звані вишки Бойка - бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі.