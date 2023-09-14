Лукашенко зустрінеться з Путіним в п'ятницю

Самопроголошений лідер Білорусі Александр Лукашенко у п'ятницю відвідає Росію і зустрінеться з президентом РФ Владіміром Путіним, повідомляє Європейська правда.

За даними білоруського держагентства БЕЛТА, основними темами переговорів стануть "міжнародний порядок денний і регіональна проблематика", а також спільні завдання в економіці – "велика робота у сфері імпортозаміщення".

Минулого разу Путін і Лукашенко зустрічалися в липні в Росії. Лукашенко тоді брав участь у саміті "Росія – Африка".