ЗМІ: Нічна атака на Євпаторію – це спецоперація СБУ та ВМС

В ніч на 14 вересня військова контррозвідка СБУ та ВМС України провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії - "відмінусували" російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд. дол. США. Про це розповів співрозмовник в СБУ, повідомляє Українська правда.

За даними джерела видання, по цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".

Спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу — радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пускових комплексах С-300 та С-400 "Тріумф".

За словами співрозмовника видання, росіян у Криму "очікують нові сюрпризи".