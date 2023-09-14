Польща хоче пов'язати заборону агроекспорту з України та вступ до ЄС

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус у середу, 13 вересня, виступив за безстрокову заборону на імпорт українського зерна та прив'язав її до вступу України в ЄС, повідомляє ЛігаБізнес.

Він сказав, що очікує рішення Європейської комісії про продовження зернового ембарго щонайменше до кінця року, але цього для Польщі замало. На його думку, заборона має діяти принаймні до узгодження всіх питань сільського господарства між Євросоюзом та Україною, зокрема в контексті наміру України вступити до ЄС.

"За нинішніх умов Україна не може приєднатися до Європейського Союзу, оскільки це зашкодить польському сільському господарству" , – сказав він.

Польський міністр сказав, що потрібно вибудувати інструменти, завдяки яким українське продовольство не буде затримуватися в Євросоюзі.

"Дуже важливо, щоб зерно йшло туди, де воно потрібне і важливе для продовольчої безпеки країн, які потребують цього зерна" , – сказав Телус.

Він стверджує, що зараз з України експортується стільки ж зерна, скільки до початку повномасштабного російського вторгнення, але воно осідає в Європі, а не йде в Азію чи Африку.