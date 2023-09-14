У ЗСУ оцінили пошкодження російських кораблів та заводу у Севастополі

Росіяни навряд чи зможуть відновити десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону". Вони були пошкоджені внаслідок удару ЗСУ по Севастополю.﻿ Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"За попередніми оцінками експертів, з того, що ми вже могли побачити, скоріш за все, великий десантний корабель став вже не таким великим і навряд чи буде кораблем. Те, що стосується підводного човна - ушкодження досить суттєві і відновлення їх потребує додаткових виробничих потужностей, зокрема, якими і хизувався той самий судноремонтний завод" , - зазначила вона.

За словами Гуменюк, Севастопольський судноремонтний завод також постраждав внаслідок удару, тому поки окупантам ніде ремонтувати свої ушкоджені кораблі.

Речниця також наголосила. що ворожі кораблі у Чорному морі продовжують маневрувати, щоб сховатися від можливих атак.

"Вони зараз побоюються, що пункти базування для них вже не є такі безпечні, як вони раніше для себе думали. Зараз можемо спостерігати їх розосередження по Чорному морю. Корабельне угруповування тримається в районі, який поки що вважає для себе більш-менш безпековим - це на відстані 100 морських миль від контрольованого Україною берега" , - пояснила Гуменюк.

Як зазначила речниця, ситуація з ремонтом Кримського мосту складна, оскільки не дозволяють погодні умови, а обстановка постійно напружується. За її словами, альтернативні шляхи логістики, які намагається використати ворог, відстежуються українськими військовими.