У Японії та Південній Кореї занепокоєні військовою співпрацею між КНДР та РФ

Уряди Японії та Південної Кореї заявили, що будь-яка угода про постачання зброї між Північною Кореєю і Росією може потенційно порушити резолюції Ради Безпеки ООН, повідомляє Укрінформ.

Міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава зазначила, що будь-яка угода між КНДР та Росією"може призвести до порушення відповідних резолюцій Ради Безпеки", і висловила стурбованість тим, що нещодавня зустріч Путіна та Кім може призвести до того, що Північна Корея надасть зброю та іншу допомогу Росії.

За її словами, тому Токіо "із занепокоєнням стежить за ситуацією".

Камікава додала, що Японія буде тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, зокрема США і Південною Кореєю, у відстеженні розвитку подій.

Уряд Південної Кореї також висловив занепокоєння щодо можливої військової співпраці між Пхеньяном і Москвою.

Міністр об'єднання Південної Кореї Кім Юн Хо зауважив, що обидві країни, схоже, укладають "якусь військову угоду", вказуючи на нещодавні візити Кім Чен Ина на заводи з виробництва боєприпасів у Північній Кореї.

Міністр закликав Пхеньян і Москву припинити "незаконні дії", які призведуть обидві країни до "ізоляції і регресу", і дотримуватися міжнародних норм, включаючи резолюції Ради Безпеки ООН.

Він попередив, що КНДР зіткнеться з "сильнішою відповіддю" з боку Південної Кореї, США і Японії, "чим більше вона чіплятиметься за свій ядерний розвиток".

Речник міністерства оборони Південної Кореї Чон Ха Кю заявив, що міністерство "уважно стежить за ситуацією" на тлі розмов про те, що Північна Корея і Росія можуть провести спільні військові навчання в майбутньому.