В Італії сподіваються на закінчення війни в Україні за 7-8 місяців

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто сподівається на закінчення війни Росії проти України протягом семи-восьми місяців. Про це він заявив у Лондоні під час спілкування з журналістами, повідомляє Ліга.net.

За його словами, він сподівається на те, що протягом наступних семи або восьми місяців буде "зроблено спробу вирішення війни в Україні".

"Це моя надія" , — сказав Крозетто.

Він зазначив, що мир може настати лише у тому випадку, якщо диктатор Володимир Путін припинить вогонь.