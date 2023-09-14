В Італії сподіваються на закінчення війни в Україні за 7-8 місяців
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто сподівається на закінчення війни Росії проти України протягом семи-восьми місяців. Про це він заявив у Лондоні під час спілкування з журналістами, повідомляє Ліга.net.
За його словами, він сподівається на те, що протягом наступних семи або восьми місяців буде "зроблено спробу вирішення війни в Україні".
"Це моя надія", — сказав Крозетто.
Він зазначив, що мир може настати лише у тому випадку, якщо диктатор Володимир Путін припинить вогонь.