Як змінилася вартість оренди житла в Україні – дані Держстату

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у серпні 2023 року становила 6 420 гривень. З початку року вартість зросла на 12,7% за загальної інфляції в Україні на рівні 2,5%.﻿ Про це свідчать дані Держстату, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

На першому місці за вартістю оренди, як і раніше, знаходиться Закарпатська область, де оренда зросла на 46,9% до 12 788 гривень.

Львівщина на другому місці. Вартість оренди з початку року зросла на 9,9% до 12067 гривень.

У Києві оренда подорожчала на 9,2% до 8338 гривень. Місто залишається на третьому місці за вартістю.

Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 960 гривень), Сумській (3 008 гривень) та Запорізькій (3 315 гривень) областях.

Ціни на оренду житла

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% до 5 699 гривень. На перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 рази до 10 977 гривень. Офіційна інфляція протягом року становила 26,6%.

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2021 рік по Україні зросла на 10,0% до 4 294 гривень. Офіційна інфляція становила 10%.

За 2020 рік середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири зросла на 5,5% до 3903 гривень. Інфляція протягом року була 5,0%.