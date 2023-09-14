Експрезидент Франції Саркозі закликав Україну до нейтралітету і переговорів з РФ

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі після скандальних заяв щодо війни в Україні у серпні наполіг, що Україна повинна зберігати нейтралітет, аби не провокувати Росію, та закликав до дипломатичних переговорів з Росією для припинення російського вторгнення, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав у інтерв’ю BFM-TV.

У серпні в інтерв’ю Le Figaro колишній лідер Франції закликав до "дипломатії" з Росією, вважаючи, що Україна повинна залишатися нейтральною і не приєднуватися ні до НАТО, ні до Європейського Союзу. Тоді посол України Вадим Омельченко розкритикував заяви Саркозі.

"У цій війні 500 тисяч загиблих. Є агресор, Росія, Путін. І жертва, Україна. Але чи можемо ми подумати, як з цього вийти?" , – сказав Саркозі.

За його словами, він бачить два рішення, щоб зупинити війну. Перше полягає у "знищенні іншого".

"Ми не збираємося знищувати другу ядерну державу в світі, інакше світ ризикує впасти в тотальну війну" , – сказав Саркозі, підкресливши друге рішення, за яке він виступає. Це – дипломатичні переговори.

"Ми можемо поговорити з Путіним" , – сказав французький політик.

Саркозі також повторив свої коментарі щодо України, яка, за його словами, має "залишатися нейтральною".

"Коли ви махаєте мулетою (червоною тканиною. – Ред.) перед носом бика, вам не слід дивуватися, якщо він нападе" , – сказав Саркозі.

Він також відповів главі МЗС Катрін Колонні, яка цього понеділка зазначила, що "було б добре, якби слова колишнього глави держави відповідали принципам, які захищає Франція".

"Чесно кажучи, мадам Колонна не має великого політичного досвіду. Вона була генеральним секретарем Жака Ширака, який був дуже близький до Путіна і якого запрошували разом з паном Берлусконі на дні народження Путіна… Ми у вільній країні, ми маємо право висловлювати свою думку" , – сказав Саркозі.

Колишній президент Франції Саркозі перебуває під слідством Національної фінансової прокуратури з 2021 року за звинуваченням у "зловживанні впливом" через свою діяльність у Росії.

У січні минулого року видання Mediapart виявило, що Ніколя Саркозі отримав 300 тисяч євро, коли наприкінці 2018 року вихваляв заслуги Владіміра Путіна під час заходу головного російського суверенного фонду в Москві.