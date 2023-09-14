Пашинян: Вірменія більше не вважає Росію гарантом безпеки

Російське вторгнення в Україну показало, що Вірменія більше не може покладатися на Москву як на гаранта своєї безпеки попри побоювання відновлення відкритого конфлікту з Азербайджаном. Про це в інтерв’ю Politico заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Європейська правда.

"В результаті подій в Україні можливості Росії змінилися" , – сказав Пашинян.

За його словами, Москва прагне уникнути віддалення Азербайджану і свого близького союзника Туреччини, стратегічна важливість яких для Кремля зросла з початком війни проти України.

"Наша стратегія повинна полягати в тому, щоб спробувати в цій ситуації максимально зменшити нашу залежність від інших. Ми хочемо мати незалежну країну, суверенну країну, але ми повинні мати способи уникнути того, щоб не опинитися в центрі зіткнень між Заходом і Сходом, Північчю і Півднем" , – зауважив вірменський прем’єр.

Пашинян додав, що для Вірменії звернення до Росії кожного разу, коли спалахує конфлікт, є просто нежиттєздатним.

"Модель, за якою ми маємо проблеми з нашими сусідами і змушені звертатися до інших захистити нас – неважливо, хто ці інші, – є дуже вразливою моделлю" , – підкреслив він.

Перед цим Нікол Пашинян заявляв, що залежність Вірменії у сфері безпеки від одного центру, яким була Росія, виявилася стратегічною помилкою.