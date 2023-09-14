Суд заочно заарештував ексочільника МОЗ Степанова

Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Про це заявили в Національному антикорупційному бюро, повідомляє Економічна правда.

Степанова підозрюють у заволодінні понад 450 млн грн, коли він очолював державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна".

Справу ведуть НАБУ і САП.

Повідомляється також, що раніше ВАКС відправив під цілодобовий домашній арешт керівника департаменту "Поліграфкомбінату", відповідального за міжнародні угоди, Сергія Ферлія.

"Він єдиний фігурант, який перебуває в Україні" , - йдеться в повідомленні.

Що відомо про справу Степанова

На поліграфкомбінаті "Україна" викрито масштабну міжнародну схему заволодіння коштами держпідприємства у 2013-2016 роках при виробництві паспортів громадян України, ID-карт, посвідчень водія.

Схему розкрили завдяки співпраці у межах міжнародної слідчої групи зі слідчих України, Естонії та Франції під егідою Євроюсту.

На організації схеми викрили сімох осіб, в тому числі ексміністра охорони здоров’я Максима Степанова, який очолював ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" з 2011 по 2016 роки.