Німецькі депутати у листі до Шольца закликали передати Україні Taurus

Депутати німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн (Вільні демократи), Антон Хофрайтер ("зелені") та Андреас Шварц (СДПН) написали листа до канцлера Олафа Шольца та міністра оборони Бориса Пісторіуса, у якому, зокрема, вимагають передати Україні далекобійні ракети Taurus, повідомляє Європейська правда.

Напередодні наступної зустрічі Контактної групи, відомої як формат "Рамштайн", депутати заявили про необхідність надати Україні подальші зобов'язання для допомоги у боротьбі з Росією.

"Зокрема, Україна потребує крилатих ракетних комплексів Taurus, які є на озброєнні Бундесверу, для того, щоб цілеспрямовано послабити російську військову логістику" , – йдеться в листі.

Депутати наголосили, що представники українського уряду запевнили їх в особистих розмовах, що ці ракети будуть використовуватися виключно на території України.

"Ми не бачимо причин сумніватися в цій обіцянці" , – продовжили вони, додавши, що Німеччина повинна продовжувати постачання засобів протиповітряної оборони, боєприпасів, лікарняного обладнання та бронетехніки, особливо бойових танків і бойових машин піхоти.

Водночас, як йдеться у листі, особливо важливо забезпечити стійкість українських військ.