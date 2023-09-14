У Мінекономіки прогнозують зниження безробіття за підсумками року

Міністерство економіки прогнозує, що за підсумками цього року безробіття в Україні знизиться до 19%, повідомляє Економічна правда.

"Одне з важливих питань, на якому ми зараз сфокусовані - подолання безробіття в Україні. За підсумками поточного року ми прогнозуємо, що рівень безробіття знизиться до 19%, проте це досить високий показник" , – зазначила перша віцепрем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко під час онлайн зустрічі з Єврокомісаром з питань зайнятості та соціальних прав Ніколасом Шмітом.

Вона додала, що для вирішення проблеми уряд запровадив низку програм для покращення ситуації на ринку праці - грантові програми для підприємців і охочих відкрити власний бізнес, ключовою умовою для отримання грантової підтримки бізнесом є створення нових робочих місць. Також діють навчальні програми й програми перекваліфікації.

"Вважаємо, що всі сторони соціального діалогу - роботодавці, профспілки, органи влади - мають долучитися та об'єднати зусилля для вирішення проблеми безробіття" , - підкреслила Свириденко.

Також у ході зустрічі сторони обговорили підготовку Плану України в рамках роботи над програмою Ukraine Facility ЄС, важливим аспектом якого є соціальний діалог, перспективи реформування трудового законодавства та підтримки з боку західних партнерів адаптації вітчизняного законодавства до сучасних умов, майбутній візит до Києва делегації Європейської конфедерації профспілок.