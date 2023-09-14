Українські пілоти випробували шведські винищувачі Gripen – ЗМІ

Українським льотчикам дозволили випробувати шведські винищувачі Gripen, повідомили на Sveriges Radio з посиланням на письмове рішення міністра оборони країни Пола Юнсона, повідомляє Ліга.net.

"Ознайомчий тренінг завершено, і, згідно зі звітом, який я одержав від Збройних сил, навчання пройшло добре" , – каже він.

Ознайомча підготовка включає випробувальні польоти як на літаку, так і на тренажері, та інструктажі для наземного персоналу.

Saab JAS 39 Gripen – шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Роботи розпочались у 1979 році, а 1988-го літак уперше злетів. Винищувач експортували до Чехії, Угорщини, Південно-Африканської Республіки та Таїланду. Також рішення придбати JAS 39 ухвалила Бразилія. "Гріпени" брали участь у міжнародній воєнній операції в Лівії – патрулювали й вели розвідку.

Максимальна швидкість на великій висоті – 2130 км/год, на рівні моря – 1225 км/год. Бойовий радіус дії – 700 км (з навантаженням 2000 кг). "Гріпен" має на озброєнні 1×27 мм гармату Mauser BK-27 із боєкомплектом 120 снарядів.