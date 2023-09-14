У ЄС заявили про готовність відреагувати на військову допомогу КНДР Москві

В ЄС заявили, що готові вжити заходів проти КНДР, якщо та надаватиме Росії підтримку у її війні проти України.﻿ Про це заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє Європейська правда.

Стано зазначив, що зустріч російського президента Владіміра Путіна з главою КНДР Кім Чен Ином показує, що РФ поглиблює свої зв’язки з найбільш ізольованими режимами.

"Це лише відображає дедалі більшу ізоляцію, відчай Росії, а також ефективність наших заходів проти РФ за її імперіалістичну війну проти України. Звичайно, ми засуджуємо найрішучішим чином не лише агресію РФ проти України, а також будь-кого, хто підтримує Росію в цій війні" , – підкреслив він.

У ЄС закликають Північну Корею припинити надавати будь-яку політичну чи іншу підтримку РФ, а Росію, яка погодилась та схвалила санкції проти КНДР, поважати рішення Радбезу ООН.