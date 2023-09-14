В НБУ озвучили прогноз щодо інфляції в Україні

Національний банк України (НБУ) прогнозує, що інфляція в України буде уповільнюватися. Однак не так швидко, як в останні місяці. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Загальна тенденція до зниження інфляції зберігатиметься, проте потенціал її швидкого сповільнення майже вичерпано" , - сказав він.

За його словами, інфляція в річному вимірі в серпні сповільнилася до 8,6%. Цінова динаміка виявилася ліпшою, ніж очікував НБУ, передусім за рахунок збільшення пропозиції продуктів харчування. Так, гарні врожаї посприяли зниженню цін на крупи, борошно, овочі та деякі фрукти.

"З одного боку, кращі врожаї обмежуватимуть зростання цін і в наступні місяці. Зберігатиметься також вплив від фіксації окремих тарифів на житлово-комунальні послуги. НБУ і надалі забезпечуватиме стійкість валютного ринку для утримання під контролем курсових та інфляційних очікувань. Усе це сприятиме подальшому зниженню інфляції" , - повідомив голова НБУ.