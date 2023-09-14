Маск відмовився відповідати на запитання про шкоду Україні від вимкнених Starlink
Американський мільярдер, засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск відмовився відповідати на запитання про шкоду Україні від вимкнених старлінків і компліменти російського диктатора Путіна, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Sky News.
Репортер британського телеканалу зустрів Маска під час виходу мільярдера з наради у Федеральному управлінні цивільної авіації у Вашингтоні.
Журналіст кілька разів запитав Маска, чи коштувало його невігластво і самолюбство життів українців.
Бізнесмен проігнорував запитання.
Не відповів Маск і на питання, чи оцінив він гідно те, що президент РФ Путін назвав його "видатним".
Передісторія:
- Телеканал CNN, який отримав у своє розпорядження уривок біографії Маска, написаної американським журналістом і письменником Волтером Айзексоном, повідомив, що у 2022 році Маск нібито таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі.
- Маск підтвердив зрив атаки дронів на російський флот у Криму. Мільярдер заявив, що не вимикав супутникового зв'язку Starlink для дронів, а відмовився його там вмикати на запит України. Також він повторює про "необхідність перемир'я".
- Представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що інформацію про те, що мільярдер наказав відключити Starlink над Кримом для зриву атаки на флот РФ, треба ретельно перевірити.
- Сенаторка США Елізабет Воррен виступила з вимогою провести розслідування щодо компанії SpaceX.
- В ніч на 13 вересня під час атаки на бухту в Севастополі також був масштабний збій в роботі Starlink.